İstanbul Veliefendi Hipodromu 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günleri birbirinden değerli safkanların bir araya geldiği İstanbul Yarış Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Tüm gözlerin Veliefendi Hipodromu’na çevrildiği yarış festivali boyunca başta UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası IFAHR Koşusu ve Tay Deneme Koşusu'nun yanı sıra toplamda 18 koşunun yer aldığı yarış heyecanı yarışseverlerle buluştu.

Uluslararası UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu’nda galibiyete Molfit uzandı Safkan Arap atları için İstanbul Yarış Festivali’nin en önemli mücadelesi olan ve Birleşik Arap Emirlikleri UAE President Cup Series Organizasyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Malazgirt Koşusu’nu Wathnan Racing’in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Francois Rohaut’un antrene ettiği Molfit jokeyi Faleh Nasser Bughenaim ile kazandı.

YARIŞLAR NEFES KESTİ

İstanbul Yarış Festivali’nin büyük mücadelesi Uluslararası Topkapı Koşusu’nu Özgür Ataş’ın sahibi, İrem Güven Açar’ın da yetiştiricisi olduğu Whizbang jokeyi Sadettin Boyraz idaresinde kazandı.

Uzun mesafenin başarılı atlarını bir araya getiren Uluslararası Boğaziçi Koşusu’nu (Açık-G3/ULS), 6 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. Hidayet Kaşdan’ın sahibi olduğu, Emin Karataş’ın antrene ettiği Galioğlu jokeyi Selim Kaya ile koşuda galibiyete adını yazdıran safkan oldu. Murat Cevheribucak’ın yetiştirdiği 4 yaşındaki doru at için bitiriş derecesi 2.30.55 olarak sonuçlandı.

İstanbul adına düzenlenen Uluslararası İstanbul Koşusu’na, 3+ yaşlı dişi İngiliz atları katıldı. 1600 metre çim piste gerçekleştirilen bu zorlu randevuda zafere Doğan Irmak’ın sahibi, Abdullah Cevheribucak’ın de yetiştiricisi olduğu Truely jokeyi Halis Karataş idaresinde ulaştı.

Uluslararası Arap Atı Yarışçılık Otoriteleri Federasyonu (IFAHR) adına düzenlenen koşuyu, Kudbettin Saçan’ın yetiştiricisi ve sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Kenan Korkmaz’ın üstlendiği Saçanşah jokeyi Selim Kaya idaresinde birincilikle noktaladı. 4 yaşındaki kır at için 2100 metre sentetik pistte bitiriş derecesi 2.21.54 oldu.

2021 yılında İstanbul’da katıldığı yarışta attan düşerek genç yaşta hayata veda eden kadın binici Eszter Jeles’in adını taşıyan FEGENTRI Amatör Kadın Binici Dünya Şampiyonası Koşusu’nu jokeyi Sophie Obrien ile start alan King Of The kazandı.