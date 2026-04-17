Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarı maratonda bu yıl da 19 bini aşkın kişiyle kayıt rekoru kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul ve İBB TV YouTube kanalında eski olimpik atlet Tim Hutchings’in anlatımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa’nın ise 3 “Gold Label” sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak. 106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı. Geçen yıla göre yüzde 6’lık artış kaydedilen 21. İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece “Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru” ünvanını da alan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla koşulacak.

'İSTANBULLULARI BU SPOR ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ'

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nun yarış direktörlüğünü de üstlenen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, organizasyonun her yıl yeni başarılara imza atarak büyümeye devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Donuk, “Tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyanın en eşsiz parkurlarından birine sahip olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, her geçen yıl büyüyen ve uluslararası cazibesi artan bir organizasyon. Bu yıl kayıt sayısında ulaşılan rekorun ardından, yarış gününde de katılım ve tamamlama rekorlarının kırılmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi yine dünya çapında elit atletler İstanbul’da şampiyonluk için mücadele edecek. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak, ülkemizin şampiyonlarını da belirleyecek. Yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyor, İstanbul halkını ise bu büyük spor şölenine ortak olmak ve sporculara destek vermek üzere Tarihi Yarımada parkuruna davet ediyoruz” dedi.