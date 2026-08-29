Ferencvaros deplasmanında alınan 4-0’lık mağlubiyetle UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin istifası camiaya ikinci bir şoku yaşatmıştı. Canlı yayında, “Ben artık yokum” diyerek görevi bıraktığını açıklayan tecrübeli hocanın kararını sonradan öğrenen Başkan Ertuğrul Doğan hemen harekete geçti. Tekke’yle sıcağı sıcağına görüşme yapan bordo-mavili kulübün başkanı, “Bu takımı birlikte kurduk. Bizi yarı yolda bırakmak olmaz. Pes edip gitmek yok” ifadesini kullandı.

TAKIMININ BAŞINDA

Camiadan gelen tepkileri de göz önünde bulunduran Fatih Tekke istifasından geri adım attı. Bu gelişme üzerine gece geç saatlerde kulübün sosyal medya hesabından, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır” açıklaması yapıldı.