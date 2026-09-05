Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜK TAKIM PERFORMANSI'

İtalyan teknik adam, derbi zaferinin kendisi için özel olduğunu söyleyerek “Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümizde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz” dedi.

Italiano, takımın geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğunu belirterek “Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.