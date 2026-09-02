Beşiktaş’ın golcüsü Dusan Vlahovic’in Çorum maçında hat-trick yapması, İtalya’da büyük ses getirdi. Özellikle La Gazzetta dello Sport’un yorumu çok çarpıcıydı: “Belki de Dusan Vlahovic’in özgürleşmesi için Vincenzo İtaliano’ya ve Boğaz’a gerçekten ihtiyacı vardı. Beşiktaş’ta ilk üç maçında gol atamayan Sırp oyuncu, toparlanmak için sadece bir geceye ihtiyaç duydu.

Beşiktaş maçı 6-2 kazandı ve Dusan maç topunu evine götürdü. Onunla birlikte kutlama yapanlar arasında Vincenzo İtaliano da vardı. 26 yaşında, Türkiye onun için yeni bir fırsat oldu. Beşiktaş ona hücumun merkezini emanet etti, İtaliano onu dört yıl sonra yeniden keşfetti ve Vlahovic, golsüz bir başlangıcın ardından nihayet sahada karşılık verdi.”