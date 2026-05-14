İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde uyuşturucu madde imalatı, ticareti, sevkiyatı ve zulalanması yaptığı belirlenen suç örgütü yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Takibin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi ortaya çıkarılırken, 11 milyon 904 bin 456 sentetik hap, 1 milyon 521 bin 589 gram hammadde, 7 milyon 155 bin boş kapsül, 6 sentetik ecza dolum makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 79 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 48’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheliye yönelik, dün İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.