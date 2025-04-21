Halihazırda Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan anneler, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (yaklaşık 4 ay) ücretli doğum izni kullanıyor.

Ücretsiz doğum izni ise kamu çalışanları için 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları için ise 6 aya kadar uygulanabiliyor. Ancak, yeni düzenleme ile ücretli doğum izninin 1 yıla uzatılması ve ücretsiz iznin 1,5 yıla çıkarılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık” dedi.

Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin hem annelere hem de babalara yönelik hakları genişleteceğini vurguladı. Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, özel sektör çalışanlarına ise 5 gün babalık izni veriliyor. Yeni düzenleme ile bu ayrımın da kaldırılması bekleniyor.

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ

Ekol TV'de aktarılan bilgilere göre taslak çalışmada, çalışan annelere kreş desteği sağlanması da önemli bir yenilik olarak yer alıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle çocuk bakım maliyetlerinin birçok aileyi zorladığı biliniyor.

Kreş desteği, çalışan annelerin iş hayatına dönüşünü kolaylaştırmayı ve çocuk bakım yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Ayrıca, muhalefet partilerinin önerdiği gibi, babalara daha uzun izin hakkı tanınması ve çocuk bakımında ebeveynler arasında eşit paylaşım gibi konular da tartışılıyor.

TASLAK TAMAMLANDI, MECLİS'E GÖNDERİLECEK

Taslak çalışması tamamlanmış olsa da düzenlemenin ne zaman Meclis’e sunulacağı ve yasalaşacağı henüz netlik kazanmadı. Düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MUHALEFET OLUMLU YAKLAŞIYOR

Muhalefet partileri, doğum izni sürelerinin uzatılmasını olumlu bir adım olarak değerlendirirken, ekonomik koşullar ve kadın istihdamı sorunlarına dikkat çekiyor. CHP ve DEM Parti, sadece izin sürelerini artırmanın doğurganlığı teşvik için yeterli olmayacağını, kadınların iş güvencesi ve ekonomik özgürlüğünün sağlanması gerektiğini savunuyor. İYİ Parti ise asgari ücretle geçim zorluğu çeken ailelerin doğum izni süresinden bağımsız olarak desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.