Özellikle son yıllarda kahvenin sağlığa olan etkisini artırmak ve besin değerini yükseltmek için kahvenin içine farklı besinler ekleme trendi oldukça yaygınlaştı. Limon, tarçın ve hindistan cevizi yağı gibi malzemelerden sonra şimdi de keten tohumu kahve severlerin favorisi oldu. Beslenme uzmanları, kahveye eklenen bir kaşık keten tohumunun sağlık açısından oldukça değerli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre kahveye keten tohumu eklemek, vücuda önemli katkılar sağlıyor. Bu tohumlar, güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle birlikte omega-3 yağ asitleri, magnezyum, demir, biotin ve fosfor gibi birçok temel besin maddesi içeriyor.

Uzmanlar, keten tohumunun özellikle kan şekeri ve kolestrol seviyelerini yönetmede faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle sabahları kahveye bir kaşık keten tohumu eklendiğinde besleyici bir destek sağlayarak oksidatif stresi azaltmaya da yardımcı oluyor.

Kahve de kendi başına güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Orta düzeyde tüketildiğinde kalp sağlığını destekleyebiliyor ve bazı araştırmalara göre Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların riskini azaltmada rol oynayabiliyor. Keten tohumuyla birleştiğinde ise bu iki besin birbirini tamamlayarak sabah kahvenizin besin değerini önemli ölçüde artırıyor.

NASIL EKLENMELİ?

Keten tohumları bütün halde kahvede tam olarak çözünmez. Bu yüzden en iyi sonuç için kahvenize eklemeden önce öğütmeniz veya toz haline getirmeniz öneriliyor.

Not: Bu haber genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak için mutlaka doktorunuza veya beslenme uzmanınıza danışın.