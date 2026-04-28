Vatandaşların yaşadığı vize sorunu devam ediyor. Son durak Kapıkule oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, SÖZCÜ’nün “Vize Reddi” haberini TBMM gündemine taşıdı.

RET ORANI YÜKSELDİ

Kanko, “AKP hükümetinin bilinçli politikaları nedeniyle vatandaşların Avrupa için vize işlemlerinde ödediği milyarlarca lira boşa gidiyor” dedi.

Kanko, 2010 yılında yüzde 3 olan Schengen vize ret oranının 2025 yılında yüzde 17’ye yükseldiğini belirtti.

“Son 10 yılda yaklaşık 1.5 milyon Türk vatandaşının vize başvurusu reddedildi. Ödenen toplam 27 milyar lira (yaklaşık 511 milyon euro) yandı. İktidar, AB’nin 6 kriterini yerine getirmediği için vize serbestisi alamıyoruz” açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

Dünyada vizeleri reddedilen ülkeler sıralamasında Çin’den sonra Türkiye ikinci sırada. Türkiye’yi Hindistan izliyor.

RANDEVU BULUNMUYOR

“Vatandaşların vize ücretleri için ödediği milyarlarca lira karşılıksız kalıyor, Avrupa’ya seyahat etmek isteyenler ciddi mağduriyetler yaşıyor. Vatandaşlar aylarca randevu bulamıyor, vizeden ret yanıtı alıyor.

Türkiye’nin vize serbestisi için yerine getirmesi gereken 72 kriterden yalnızca 6’sı kaldı ama iktidar bunu yapmıyor. En çok etkilenen kesimler ise gençler, iş insanları, öğrenciler ve akademisyenler.” Evraklar üzerinde yapılan incelemeye göre, 2025 yılında Türkiye’den 1 milyon 170 bin kişi Schengen vizesi için başvuruda bulundu, bunlardan 170 bini reddedildi.