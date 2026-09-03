Vlahovic, Nübel, Trossard, Poku ve Miretti gibi yıldızlarla iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde orta sahasına dünya çapında bir takviye yapmak için kritik bir operasyona imza attı ama hayal kırıklığına uğradı. Siyah-beyazlılar, İskoçya devi Glasgow Rangers forması giyen 25 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Nicolas Raskin’in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

RANGERS KABUL ETTİ

Beşiktaş’ın kurmayları, Rangers yönetimi ile satın alma opsiyonlu kiralık transfer modeli üzerinde sözlü olarak el sıkıştı. Kulüpler arasında kontratın son detayları üzerindeki görüşmeler uzun süre devam etti. Anlaşmanın ardından son kararı Raskin verdi: “Türkiye’ye gitmem.” Belçikalı oyuncu, Beşiktaş’ın teklifini reddettikten sonra Rangers’ın dün akşam Falkirk ile oynadığı maçta da ilk 11’de sahaya çıktı.

GEREKÇE: İKNA OLMADI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’ye göre, orta saha oyuncusu; Derek McInnes yönetimindeki Ibrox’ta kalmak için Türkiye’ye transfer teklifini reddetti. Tavolieri, Rangers ve Beşiktaş’ın pazarlıklar sonunda anlaşmaya vardığını ancak tek sorunun Raskin olduğunu vurguladı. Tavolieri’ye göre; 25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ın kendisine sunduğu projeden ikna olmadı ve bu nedenle transferi reddetti.