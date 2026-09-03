Fenerbahçe’de sezon başı dikkat çeken sorunların başında bitiricilik geliyor. Sarı-lacivertliler, oynadıkları 9 maçta toplam 147 şutun 63’ünde kaleyi bulurken, fileleri 15 kez havalandırabildi. Bu rakamlar, çekilen şutların gole dönüşme oranının yaklaşık yüzde 10.2 olduğunu gösteriyor. Özellikle Gençlerbirliği yenilgisinde Fenerbahçeli oyuncular, 27 şut çekerken bunların sadece 11’i kaleyi buldu. Ancak bu kadar yoğun hücum ve şut girişimine rağmen yalnızca 1 gol atabildiler.