Bundesliga'da sezonun 2. haftasında Schalke ile Bayern Münih karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Bayern Münih ilk puan kaybını yaşadı, Schalke ise ilk puanını aldı.
Karşılaşmaya ise Schalke'nin kalecisi Loris Karius damga vurdu. Karius, yaptığı kurtarışlarla Schalke'ye ilk puanını kazandırırken, Bayern'in ligde liderlik rekorunu da kırdı.
ALMAN BASININDA GÜNDEM OLDU
Kicker'daki haberde maça ilişkin, "Karius yenilmezliğini kanıtladı: Schalke, Bayern'den bir puanı kaptı" ifadeleri yer aldı.
Sky Sports'taki maç haberinde şu ifadeler kullanıldı, “Schalke, Bayern'in serisine son verdi: Şampiyon, 67 maç gününün ardından lig tablosundaki liderliğini kaybetti.”