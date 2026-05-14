Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir binada meydana gelen olayda, iddiaya göre üniversite öğrencisi genç kız çıplak halde 2’nci kattan atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O sırada evde bulunan Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan A.D. hakkında, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayın kaza olmayabileceği değerlendirilerek gözaltı kararı verildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.