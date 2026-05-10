Süper Lig’de 33. Hafta maçları sona erdi. Haftanın en çok dikkat çeken maçlarından biri Eyüpspor-Rizespor arasında oynandı. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlardan Eyüpspor, evinde Çaykur Rize'yi 4-0 mağlup ederek nefes aldı. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 32 puana ulaşarak ligde kalma adına önemli bir avantaj sağlarken, Rizespor 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

UMUT BOZOK TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Sezon ortasında küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Eyüpspor, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak nefes aldı. Son haftalarda formunu yükselten Umut Bozok, oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 5 asistle Eyüpspor’un kritik puanlar kazanmasında önemli rol oynadı.

Bu sezon toplamda 32 maçta 8 gol ve 5 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, Rizespor karşısındaki performansıyla tribünlerden büyük alkış aldı.