Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

NE OLMUŞTU?

CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.

Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin, “Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu, ‘Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için’ diye yorumlayanlar oldu. Ancak benim anladığım tam tersiymiş. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre savcı, ‘Kemal Bey gelip burada ifade verir ve “Olur mu öyle şey, CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, böyle bir şey yaşanmadı, kabul etmiyorum” derse dosyayı kapatırız’ mesajını iletmiş. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, akademisyen Emrah Gülsunar hakkında da şikayette bulundu.

Gülsunar, Mengü’nün videosunu alıntılayarak şu ifadeleri paylaşmıştı:

“Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.”