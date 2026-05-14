Gıda fiyatlarındaki değişimler ve sağlıklı beslenme arayışları, tüketicileri kırmızı ete alternatif ürünlere yönlendiriyor. Son dönemde pazar tezgahlarında ve marketlerde öne çıkan istiridye mantarı, hem besin değerleri hem de ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu ortalama 150 TL’den satışa sunulan bu mantar türü, et tüketmeyi tercih etmeyenler veya bütçesini dengelemek isteyenler için güçlü bir aday haline geldi.

YÜKSEK ISIDA ET HİSSİYATI VERİYOR

Halk arasında "yaprak mantarı" olarak da bilinen istiridye mantarı, diğer mantar türlerine göre daha lifli bir yapıya sahip. Uzmanlar, bu lifli dokunun yüksek ısıda pişirildiğinde et hissiyatına çok yakın bir sonuç verdiğini belirtiyor. Bitkisel protein açısından zengin olan bu besin, düşük kalorili yapısıyla diyaliz ve diyet programlarında da kendine yer buluyor.

İstiridye mantarından maksimum verim alabilmek için teknik detaylar önem arz ediyor. Lezzetini koruması için mantarın geniş bir tavada, yüksek ateşte pişirilmesi tavsiye ediliyor. Önce suyunu salıp ardından çeken mantarların; sarımsak, tereyağı ve kekik gibi aromatik ürünlerle harmanlanması, etteki tat profiline en yakın sonucu veriyor.

PAZAR TEZGAHLARINDA KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Pazar esnafı, istiridye mantarına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Klasik kültür mantarına oranla daha doyurucu bulunması ve ekonomik avantajı, ürünü hem gurme mutfakların hem de aile sofralarının vazgeçilmezi yapıyor. Besin değeri ve fiyat dengesi gözetildiğinde, istiridye mantarının mutfak alışveriş listelerinde üst sıralara tırmanması bekleniyor.