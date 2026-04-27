Avrupa'nın en büyük metropollerinden biri olan Moskova'da, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen toplu konutlar, alışılmışın dışındaki dairesel tasarımlarıyla dikkat çekiyor. "Bublik" (Simit) olarak adlandırılan bu yapılar, binlerce sakini tek bir yuvarlak blokta toplama prensibiyle tasarlanmış durumda. Son yıllarda modern gökdelenlerin sayısının artmasına rağmen, bu dev halka yapılar hem yerel halkın yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafçıların odak noktası haline geliyor.

TEK BİR HALKADA BİNLERCE YAŞAM

Moskova'nın Ochakovo-Matveyevskoye bölgesinde bulunan dairesel binalar, koca bir şehri andıran devasa bir kapasiteye sahip. Yaklaşık 155 metrelik dış çapa sahip olan yapılar, ortasında geniş bir iç avlu ve spor alanları barındırıyor. Sovyet döneminin mühendislik gücünü simgeleyen bu tasarımda; dükkanlar, eczaneler ve sosyal alanlar aynı yuvarlağın içinde bulunuyor.

SOVYET MİRASI TURİSTLERİN RADARINDA

İnşa edildiği dönemde ihtişamın simgesi olan ancak geçen yıllarla birlikte yıpranmaya başlayan bu binalar, günümüzde "retro-mimari" meraklıları için birer açık hava müzesi işlevi görüyor. Yabancı inşaat şirketlerinin modern projeleriyle kentin silueti değişse de, dairesel yapılar Rusya'nın tarihi konut politikasını temsil eden en önemli unsurlar olarak korunuyor.