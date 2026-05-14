Letonya hükümeti, ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Rusya ve Belarus ile olan tüm otobüs bağlantılarını tamamen koparmaya hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasal düzenleme, iki ülkeye yönelik hem doğrudan yolcu seferlerinin hem de transit geçişlerin süresiz olarak yasaklanmasını öngörüyor.

Riga yönetimi, bu radikal kararın arkasında Rus ve Belarus özel servislerinin Letonya vatandaşlarına yönelik artan "istihbarat devşirme" ve baskı kurma tehditlerinin yattığını savunuyor.

KISITLAMANIN DEMOKRATİK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mevcut ulaşım hatlarının açık kalmasının Letonya vatandaşlarını casusluk faaliyetleri ve olası gözaltı riskleriyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Önerilen kısıtlamaların demokratik toplum ilkelerine ve anayasaya uygun olduğunu savunan yetkililer, taşımacılık sektörünün bu karardan dolayı ciddi mali kayıplar yaşayacağını kabul etse de ulusal güvenliğin ekonomik çıkarlardan öncelikli olduğunun altını çizdi. Bu hamle, Şubat 2025'te yürürlüğe giren ve organize turistik gezileri yasaklayan politikanın en sert halkası olarak değerlendiriliyor.

GERİLİM ULAŞIMLA SINIRLI KALMADI

Bölgedeki gerilim, sadece ulaşım hatlarıyla sınırlı kalmayıp sınır hattındaki askeri iddialarla da tırmanıyor. Letonya Güvenlik Servisi Başkanı Normunds Mežviets, Belarus’un düzensiz göçmenleri Avrupa sınır muhafızlarına karşı hibrit bir savaş unsuru olarak kullanmak üzere özel kamplarda eğittiğini öne sürdü.

2024 yılında yaklaşık 100 bin Letonya vatandaşının Rusya ve Belarus'u ziyaret etmiş olması, Riga yönetimini "istihbarat sızması" konusunda alarma geçirirken, daha önce 2026 yılına kadar uzatılan kısmi yasakların yerini tam bir izolasyon sürecine bırakması bekleniyor.