Finansal kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koyuyor.

18-34 yaş arasındaki kullanıcıların önemli bir kısmı, "şimdi al, 3 ay sonra öde" gibi modellerde gecikme yaşanması durumunda uygulanabilecek ek maliyetler hakkında tam bilgi sahibi değil. Katılımcıların yaklaşık %46’sı, taksit ödemeleri başlamadan önceki bu sürecin de bir kredi borçlanması olduğunun tam olarak farkında olmadığını belirtiyor.

Geleneksel kredi kartı kullanımı hala liderliğini korurken, ertelemeli taksit modelleri özellikle yeni nesil arasında hızla popülerleşiyor. Yaş gruplarına göre bu ödeme yöntemini tercih etme sıklığı şu şekilde şekilleniyor:

18-34 Yaş Grubu: %36 kullanım oranıyla listenin başında.

35-54 Yaş Grubu: %20 oranında tercih ediyor.

55 Yaş Üstü: Kullanım oranı %4 seviyelerinde kalıyor.

YASAL HAKLAR VE DENETİM SÜREÇLERİ

Ertelemeli taksit seçeneklerinin bir kısmı, standart bankacılık ürünlerinden farklı mevzuatlara tabi olabiliyor. Bu durum, tüketicilerin olası bir uyuşmazlık anında hangi yasal mercilere başvurabileceği konusunda kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Araştırmaya katılan gençlerin %88’i, bu tür finansal hizmetlerin denetim kapsamı ve şikayet mekanizmaları hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Finansal danışmanlar ve sektör paydaşları, bu sistemlerin bir "borç sarmalına" dönüşmemesi için şeffaflığın artırılması gerektiğini savunuyor. Ödeme gücü kontrollerinin daha titiz yapılması ve tüketicilerin geri ödeme koşulları hakkında alışveriş anında daha açık bilgilendirilmesi, finansal istikrarın korunması açısından kritik görülüyor.

Özellikle yaşam maliyetlerinin arttığı dönemlerde, "ertelenen borcun" bütçe üzerindeki etkisinin doğru hesaplanması tavsiye ediliyor.

3 ay ertelemeli taksit modelleri, doğru planlandığında bütçe yönetimini kolaylaştıran etkili bir araç olabiliyor.

Ancak uzmanlar, bu yöntemi kullananların erteleme süresince finansal sorumluluğun devam ettiğini unutmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Alışveriş yaparken geri ödeme planını, olası ek ücretleri ve yasal hakları bilmek, sağlıklı bir finansal gelecek için atılması gereken ilk adım olarak öne çıkıyor.