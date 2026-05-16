İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, küresel deniz ticaretini de etkiledi. İran’ın, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla bölgede büyük bir deniz trafiği krizi yaşandığı bildirildi.

İran’a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, boğazın kapatılması nedeniyle yaklaşık 2 bin gemi ile 20 bin gemi personeli bölgede mahsur kaldı.

Haberde, bazı gemilerin İran makamlarının onayıyla geçiş yapabildiği ancak güvenlik riskleri ve sigorta sorunları nedeniyle çok sayıda geminin boğazı kullanamadığı belirtildi.

Öte yandan bazı uluslararası nakliye şirketlerinin, bölgede bulunan gemiler ile mürettebatlarının sigortalarını iptal ettiği öne sürüldü. Bu nedenle bazı gemilerin alternatif limanlara yanaşmakta da sorun yaşadığı ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat’ta başlatılan saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı. Küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmelerin, enerji piyasaları açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.