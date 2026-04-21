Belçika’da satışa sunulan Saffron Pastries markasına ait 25’ten fazla kurabiye ve kek ürünü, kemirgen kaynaklı bulaş riski şüphesi nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Şirket, hem Belçika’da hem de İngiltere’de piyasada bulunan ürünleri raflardan toplatma kararı aldı.

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), yaptığı açıklamada Saffron Pastries markasına ait çeşitli kurabiye ve kek ürünlerinin satıştan çekildiğini duyurdu. Daha önce bu ürünleri satın alan tüketicilere ise ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

FAVV, geri çağırmanın markaya ait farklı kurabiye ve kek çeşitlerini kapsadığını belirtirken, kararın üretici firmada tespit edilen sorunların ardından alındığını ifade etti.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) da yaptığı bilgilendirmede, geri çağırmanın kekler, bisküviler, dilim kekler ve Madeira kekleri dahil geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise ürünlerde 'zararlı faaliyetlerinden kaynaklanan fiziksel bulaşma' tespit edildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin tüketim için uygun olmadığı ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

HANGİ ÜRÜNLER TOPLANIYOR?

Geri çağırma, Saffron Pastries markasına ait farklı kurabiye ve kek çeşitlerini kapsıyor. Bu ürünlerin çeşitli satış noktalarında satıldığı ve hâlen tüketicilerin evlerinde bulunabileceği belirtiliyor.

FAVV, etkilenen ürün ve parti numaralarının detaylı listesini ayrıca paylaşacağını duyurdu. FSA tarafından açıklanan ürün grupları ise şu şekilde sıralandı:

Cake rusk (kek galetası) çeşitleri:

Original Cake Rusk (12 ve 18’li paketler)

Family Cake Rusk (26’lı paket)

Family Almond Cake Rusk (26’lı paket)

Cake Rusk Soonfi (12 ve 18’li paketler)

Bisküvi çeşitleri (12’li paketler):

Reçelli bisküvi (Jam Biscuits)

Hindistan cevizli bisküvi (Coconut Biscuits)

Bademli bisküvi (Almond Biscuits)

Antep fıstıklı bisküvi (Pistachio Biscuits)

Dilim kek çeşitleri:

Meyveli, limonlu, vanilyalı, “angel”, çikolatalı, hindistan cevizli ve bademli çeşitler

Madeira kekleri:

Sade, bademli, meyveli, kirazlı ve hindistan cevizli çeşitler

Ayrıca ikili ve üçlü paket seçenekleri