Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmada, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir skandala imza atıldı. Ev sahibi Bursaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 57. dakikasında, konuk ekip İstanbulspor rakip yarı alandan bir taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında maçın hakemi Ayberk Demirbaş, futbolun temel kurallarına aykırı bir şekilde ofsayt bayrağına uyarak oyunu durdurdu.

Futbolcular Bile Gözlerine İnanamadı

Verilen karar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen İstanbulsporlu futbolcular, topun taç çizgisinden oyuna girdiğini ve bu pozisyonda ofsayt kuralının uygulanamayacağını belirterek hakeme yoğun itirazda bulundu. Ev sahibi Bursasporlu oyuncuların da kararın yanlışlığını kabul edip hakemin yanına gitmesiyle sahada nadir görülen anlar yaşandı.

Yapılan itirazların ardından hatasını fark eden hakem, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Fair-play örneği sergileyen Bursasporlu futbolcular ise topu doğrudan rakip takıma bıraktı.

Sosyal Medya Ayakta: Eski Hakemden Sert Tepki

Karşılaşmaya damga vuran bu akılalmaz hata, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce futbolsever hakem yönetimine tepki yağdırırken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel de sessiz kalmadı. Pozisyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bitnel, "Daha ne olabilir ki? diyoruz; hakemlerimiz üstüne koya koya devam ediyor…!" sözleriyle hakem performansına sert eleştiride bulundu.