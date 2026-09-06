Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 17.00'de oynanacak Arca Çorum FK-Eyüpspor karşılaşmasının hakem kadrosunda zorunlu bir revizyona gitti.

Daha önce müsabakanın 4. hakemi olarak görev yapacağı duyurulan Ayberk Demirbaş görevden alınırken, yerine Direnç Tonusluoğlu atandı. TFF'nin bu kararı, genç hakemin bir gün önce alt ligde imza attığı kural skandalının hemen ardından geldi.

FUTBOL KURALLARINI UNUTTURAN KARAR

Gündeme damga vuran olay, Trendyol 1. Lig'de oynanan Bursaspor-İstanbulspor mücadelesinde yaşandı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Bursaspor'un kullandığı taç atışının ardından gelişen pozisyonda, yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Müsabakanın orta hakemi Ayberk Demirbaş ise futbol oyun kuralları gereği taç atışından doğrudan ofsayt kararı verilemeyeceğini göz ardı ederek bayrağa uydu ve oyunu durdurdu.

Saha içinde ve spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu skandal kural hatası kararı, sosyal medyada ve spor kanallarında geniş tepki topladı. Yaşanan hakem krizinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) hızlı bir adımla Demirbaş'ı Süper Lig'deki görevinden çekme kararı aldı.