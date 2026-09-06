A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ezeli rakibi Sırbistan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek dev turnuvada adını finale yazdırdı. Şampiyonluk maçında Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferine, Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in karşılaşma öncesinde ve esnasındaki söylemleri damga vurdu.

Maç öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin kadro yapısını hedef alan Terzic, milli takımlarda yalnızca o ülkenin öz vatandaşlarının oynaması gerektiğini savunmuş, Melissa Vargas ve diğer oyuncuları gerekçe göstererek Türk voleybolunun kural sınırlarını zorladığını iddia etmişti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte A Milli Takımımızın yıldızı Melissa Vargas'ın, Terzic'in yanından geçerken attığı tebessüm ise sahadaki üstünlüğün en net sembolü oldu.

"TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

3-0'lık net galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sırp çalıştırıcının söylemlerine ve sergilediği tutuma sert tepki gösterdi. Terzic'in geçmişte Türk voleybolundan faydalandığını hatırlatan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz, yatırım alıyorsunuz. Bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için araya devreye sokmadığınız kimse kalmıyor. Ama bugün sizi geçmişte bağrına basan bu ülkenin önünde yaptığınız bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı söylüyorum: Bence bundan sonra Türkiye'de iş aramasın. Çok kırgınız, bu yapılanlar hiç yakışmadı."

"BOSKOVIC ACABA SIRP MI?"

Sırp koçun çifte standart uyguladığına dikkat çeken Mehmet Akif Üstündağ, Sırbistan Milli Takımı'nın kendi kadrosundaki oyuncu tercihlerini de gündeme getirdi: "Neydi? Efendim 'devşirme oyuncu' olmuş... Soruyorum; Tijana Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hala Bosna Hersek'in kaptanı. Hena Kurtagic acaba nereli? Zamanında Vargas'ı Sırbistan Milli Takımı'na almak için son geceye kadar uğraştınız, pasaport verdiniz. Madem bakış açın böyleydi, niye onu takıma almak için o kadar gayret sarf ettin? Böyle söylemlerle bir yere varılmaz; takımımız sahada en güzel cevabı verdi."