Rafael Leao kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu transfer sürecini anlattı.

Rafael Leao'nun açıklamaları: "Galatasaray'ı hep biliyordum. Burada büyük efsaneler oynadı. Sneijder ve Drogba gibi. Hagi gibi. Kulübün kültürünü değiştirdiler. Ayrıca kulüp, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük takımları yenmesi için kurulmuş. Takımdan bazı kişileri tanıyordum. Gelmeden önce hocayla da konuştum. Her şey sevgi üzerineydi. Şimdiden evimde gibi hissediyorum. Galatasaray taraftarlarının benim için yazdıklarını takip ediyorum. Ayrıca Renato Nhaga, bu sabah bana birkaç şey gösterdi. Birinin sana sevgi göstermesi gerçekten önemli. Hem özgüven hem aile için. Böyle sevgi görünce yeteneklerini göstermek daha kolay oluyor."

FUTBOL OYNARKEN NEDEN GÜLÜMSÜYOR?

“Sanırım bu dünyaya insanlara güzel bir enerji katmak, etrafımdaki insanlar için iyi bir arkadaş olmak ve aynı zamanda hayatımın tadını çıkarmak için geldim. Sağlıklıyız, etrafımızda iyi insanlar var ve güzel şartlara sahibiz. Bu yüzden sadece gülümsememiz gerekiyor. Çünkü her uyandığımız gün yeni bir fırsat. Bu yüzden sahip olduklarımız için şükretmeliyiz.”

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Transfer olmadan önce Victor Osimhen, Leroy Sane ve Lucas Torreira ile görüştüğünü söyleyen Leao, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili de konuştu. Leao, "Hoca İtalyanca konuşuyor. Yani biz İtalyanca konuşuyoruz. İletişimimiz çok iyi. İlk günden beri buraya gelmem konusunda güven verdi. Mutluyum." dedi.