Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından hakem Halil Umut Meler'e çok sert tepki gösterdi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde: "Benim penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür. Hakemin kendisi, görmediğini söyledi. Bize karşı bazı şeyler farklı yorumlanmaya başlandı. Mide bulandırmaya başladı bazı şeyler. Kötü oynayabiliriz, bu bizim kendi iç meselemiz. Ama hakemin işi gördüğünü verecek. Ben görmedim diyor. Önümde adam vardı diyor. Belki biz orada 2-2 yapacaktık skoru... Gençlerbirliği maçında da 2 penaltımız verilmedi. Bu ne zaman bitecek? Her hafta umudum daha da çok kırılıyor. Her hafta hakemi konuştuğumuz için yazık."