12- Toyota Corolla
1.5 Vision Plus Multidrive S - 1 milyon 892 bin lira
11- Togg
T10X V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 869 bin 48 lira
10- Renault Clio
Evolution Plus TCe EDC 115 hp - 1 milyon 830 bin lira
9- Seat Ibiza
1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1 milyon 821 bin lira
8- Skoda Fabia
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG — 1 milyon 727 bin 200 lira
7- Nissan Juke
1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna — 1 milyon 699 bin lira
6- Hyundai i20
1.0 T-GDI Manuel — 1 milyon 470 bin lira
5- FIAT
Grande Panda Elektrikli — 1 milyon 440 bin lira
4- Citroen
e-C3 83 kW Elektrikli Motor — 1 milyon 400 bin lira
3- Opel Corsa
Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 — 1 milyon 395 bin lira
2- KIA
Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1 milyon 335 bin lira
1- Dacia
Sandero — 1 milyon 295 bin lira
