Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere finansal okuryazarlık kazandırmayı amaçlayan yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saati “finansal okuryazarlık dersi” olarak işlenecek.

TYMM’nin programlar arası bileşenlerinde yer alan “okuryazarlık becerileri” kapsamında finansal okuryazarlık, öğrencilerin bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunan kritik bir alan olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, MEB; öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi, öğretmen ve yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden ders planları ve materyallerini yayımladı.

DİJİTAL RİSKLER ANLATILACAK

Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği yapılan çalışmalarda, finansal okuryazarlık derslerinin yalnızca bütçe planlama ve kaynak yönetimi konularını kapsamakla kalmayıp, dijital dünyanın finansal risklerine de dikkat çekeceği vurgulandı. Derste, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı öğrencilere uyarılar yapılacak, teknoloji ve dijital platformların hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli kişiler için riskler oluşturabileceği anlatılacak.