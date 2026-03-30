Cem YILDIRIM

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın düzenlediği “Emeğe Değer Geleceğe Güven” toplantısında 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet’i hedef aldı ve “Yiğit düştüğü yerden kalkar’ derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor” dedi. Yalçın’a tepki yağdı. Tarihçi Sinan Meydan, “Bunların kuyruk acısı bitmez” dedi.

GERİCİ FAALİYET

Geçmişte bazı AKP’li milletvekillerinin Cumhuriyet “reklam arası”, “Yüz yıllık narkoz” gibi sözlerine Memur-Sen Genel Başkanı da katıldı. Kızılcahamam’da düzenlenen 9.Türkiye Buluşması’na katılan Ali Yalçın, büyük tepki çeken sözlerine şu tepkiler geldi:

Yeliz Toy (Eğitim-İş ve TİS Sekreteri): Takiyeyi bırakıp ağzınızdaki baklayı böyle çıkarın ki bizim iyi bildiğimiz gerçek yüzünüzü herkes görsün. Sizin sendikacılık değil gerici faaliyet uğraşınız var. “İslamafobi”, “LGBT”, “başörtüsü”… Efendilerinizden öğrendiğiniz bu ezberin artık geçerliliği Yok.

Mustafa Sağer (Din Öğretmeni): Derdiniz Mustafa Kemal Atatürk mü? Yoksa kurduğu cumhuriyet mi? Her kim ki Türkiye Cumhuriyeti’ni karşısına alır o zaman karşısında biz Atatürkçüleri bulur.

‘YOK OLACAKLAR’

Ali İhsan Paşaoğlu (Hür-Sen Genel Başkan Yardımcısı): ‘100 yıllık narkoz’ diyerek Cumhuriyet ve Atatürk ile olan hazımsızlıklarını ortaya koyanları ciddiye almaya gerek yok. Bunlar bugün varlar yarın yok olacaklar.

Ali Yalçın’ın ‘Büyük nankörlük’ dedirten sözleri

“Yiğit düştüğü yerden kalkar’ derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz. İradesi örselenmiş, tarihiyle bağı kesilmiş eski Türkiye yok artık. Yüklerinden kurtulan bir Türkiye var. Yeni Türkiye hamlesinde, Anadolu’nun horlanmış, itilmiş, dışlanmış evlatları var. Bu hamle karşısında; Eski Türkiyeciler, homo laikuslar, beşli çeteciler, meslek örgütü-sendika maskeli etki ajanları homurdanıp dursun. LGBT borazanlığı yapanlar, kara tahtaları mora boyayıp küçücük çocuklara eşcinselliği özendirenler, okullardaki Ramazan coşkusunu hazmedemeyenler inlerinden çıkıp, nefret kusuyorlar.”

‘FETÖ’ye acil şifa’ mesajı

Ali Yalçın’a tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı da geçmişte Fetullah Gülen için ‘geçmiş olsun’ mesajını paylaştı.

Sosyal medyada öfke

“100 yıllık narkoz derken esasen düşman olduğun ne? Cesaretin ve korkun yoksa açıkça söyle! Önce 25 yıllık narkozdan çıkın, sonra 100 yıllık çınara laf edersiniz!”

“Memuru koltuklarınız uğruna her toplu sözleşme döneminde nasıl satıyorsunuz? Satıp da nasıl böyle beylik laflar ediyorsunuz. Hadi oradan sarı sendikanın sarı başkanı!”

“Açık konuşun da bilelim. Herkes neyi savunduğunuzu görsün! ‘Yüz yıllık narkoz’ diyerek neyi kastediyorsunuz? Neyi hedef alıyorsunuz?

Cumhuriyet’i sahipsiz mi sandın

Sinan Meydan (Tarihçi): Sen bu Cumhuriyeti sahipsiz mi sandın hadsiz herif! Cumhuriyetimiz için “100 yıllık narkoz” ifadesini kullanan hadsiz, asıl narkozda olan sensin! Hatırlarsınız, daha önce, bir başka Cumhuriyet düşmanı da Cumhuriyetimiz için “100 yıllık reklam arası” demişti. Bunların kuyruk acısı bitmez! Oysa tam tersine, Cumhuriyet, 100 yıl önce, Türkleri yüzlerce yıllık narkozdan uyandırdı.

Memleketimiz arsız doldu

Ümit Dikbayır (CHP Sakarya Milletvekili): Açık konuş; ‘100 yıllık narkoz’ derken kastın nedir? Cumhuriyet öncesi Anadolu’da ne vardı da bugün yok? Cumhuriyet sayesinde edinilen koltuklardan Cumhuriyete dil uzatan arsızlarla doldu memleket. Yiğit kalkar da arsız düştüğü yerde kalır!

İdeolojik körlük içindeler

Kadem Özbay (Eğitim -İş Genel Başkanı): Ali Yalçın’ın bu sözleri, aklın değil önyargının, muhakemenin değil ideolojik körlüğün dışavurumudur. Onlar, cehaletin karanlığından kurtulup fikri hür nesiller yetiştirmeyi “narkoz” sanıyor; biz buna uyanış diyoruz. Onlar, kul olmayı fıtrat, biat etmeyi meziyet sayan bir düzeni özlüyor.