Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın “100 yıllık narkoz” ifadesi, kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yalçın, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini savunarak, “Yiğit düştüğü yerden kalkar. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz. İradesi örselenmiş, tarihiyle bağı kesilmiş eski Türkiye yok artık. Yüklerinden kurtulan bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Yalçın’ın sözleri kısa sürede geniş yankı bulurken, özellikle Cumhuriyet’e yönelik değerlendirmeler üzerinden yoğun eleştiriler dile getirildi. Tarihçi-yazar Sinan Meydan’dan Yalçın'a sert bir yanıt geldi.

“HADSİZ HERİF”

Sinan Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Meydan, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhuriyetimiz için ‘100 yıllık narkoz’ ifadesini kullanan hadsiz, asıl narkozda olan sensin. Daha önce de benzer şekilde ‘100 yıllık reklam arası’ denilmişti. Oysa Cumhuriyet, 100 yıl önce Türkleri yüzlerce yıllık narkozdan uyandırdı.

*Sen bu Cumhuriyeti sahipsiz mi sandın hadsiz herif! Cumhuriyetimiz için "100 yıllık narkoz" ifadesini kullanan hadsiz, asıl narkozda olan sensin!

Hatırlarsınız, daha önce, bir başka Cumhuriyet düşmanı da Cumhuriyetimiz için "100 yıllık reklam arası" demişti. Bunların KUYRUK ACISI bitmez! Oysa tam tersine, Cumhuriyet, 100 yıl önce, Türkleri yüzlerce yıllık narkozdan uyandırdı.

*Bak hadsiz herif! Cumhuriyetimizin temelinde bağımsızlık savaşımız vardır. Önce emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı kurtuluş savaşı kazanılarak vatan işgalden kurtarıldı.

*Sonra Lozan'da kapitülasyonlar kaldırılarak Osmanlı'nın borçlu, Batıya bağımlı düzeni yerine tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

*TBMM açılarak ve cumhuriyet ilan edilerek egemenlik saraydan sultandan alınarak asıl sahibine, millete verildi. Sarayın kapısındaki kullar, anayasa ve çağdaş hukuk önünde EŞİT haklara sahip yurttaş oldu.

"ÇAĞDAŞ HUKUK KURALLARI İLE YÖNETİLMESİNİ SAĞLADI"

*Cumhuriyet, devletin değişmeyen din kuralları ile değil insan aklının ve tecrübesinin eseri, bilimsel ilkelere dayanan çağdaş hukuk kuralları ile yönetilmesini sağladı. LAİK DEVLET düzeni kuruldu. Cumhuriyet, medeni ve siyasi hiçbir hakka sahip olmayan kadınlara medeni ve siyasi haklar verdi.

*Yüzyıllardır diliyle kültürüyle tarihiyle dışlanan, itilip kakılan Türkler, Cumhuriyet sayesinde çevreden merkeze taşındı; Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı adıyla sanıyla TÜRK MİLLETİ diye adlandırıldı. Osmanlı'nın küllerinden doğan yeni devlete adıyla sanıyla. TÜRKİYE denildi. (Senin gibi Cumhuriyet karşıtlarının asıl karın ağrısı da tam olarak budur.)

*Cumhuriyet bizim tarihle bağımızı koparmadı, tam tersine Cumhuriyet, Osmanlı döneminde tarihimizle kopmuş olan bağımızı yeniden kurdu. Bunun için Atatürk Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni kurdu. Türk tarihini ve üzerinde yaşadığımız toprakların tarihini anlatan yeni tarih kitapları yazdırdı. Türk tarihini araştırmak için Türk Tarih Kurumunu kurdu. Batı'nın ikinci sınıf, barbar diye küçümsediği Türklerin uygarlık kurucusu olduğunu anlatmak için Türk Tarih Tezini geliştirdi.

*Tarih Kurultayları düzenletti. Arkeolojik kazılar yaptırdı. Müzeler kurdum Barbaros, Mimar Sinan, Piri Reis, Fatih gibi Türk büyükleri hakkında araştırmalar yapılmasını ve bu isimlerin heykellerinin yapılmasını istedi. Cumhuriyet bizi tarihimizden koparmadı, Cumhuriyet bizi tarihimizle buluşturdu.

*Osmanlı tarihi dahil Türk tarihini Cumhuriyet'in yetiştirdiği Halil İnalcık gibi tarihçiler yazdı. Cumhuriyet geri kalmış, yarı bağımlı, neredeyse hiçbir şey üretmeyen, yüzde 90'ı okur yazar olmayan, yüzde 70'i hasta, kadının adının olmadığı bir din tarım toplumu ile çok değil 15- 20 yılda kendi ayakları üstünde duran çağdaş bir devlet kurmayı başardı.

*Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken de bu cumhuriyete düşmanlık edenler vardı, aradan 103 yıl geçti bugün de bu cumhuriyetin iç ve dış düşmanları var. Evet, bu cumhuriyet var oldukça iç ve dış düşmanları da var olmaya devam edecek.