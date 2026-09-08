Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası tenis organizasyonlarından QNB İstanbul Challenger – 78. TED Open, 5-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nde gerçekleştiriliyor. QNB’nin isim sponsorluğunda düzenlenen turnuvada profesyonel tenisçiler şampiyonluk için korta çıkıyor. Organizasyonun finali 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Final öncesinde uluslararası tenis dünyasında önemli kariyerlere sahip Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel bir gösteri maçında buluşacak. Turnuva, final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Bu yıl 90. kuruluş yılını kutlayan İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, Türkiye’nin en köklü uluslararası spor organizasyonları arasında yer alıyor. Uluslararası tenis camiasında “Yıldız Yaratan Turnuva” olarak anılan TED Open, ATP Challenger Tour takviminde önemli bir yere sahip. Turnuvanın açılışı basın toplantısıyla duyuruldu Turnuvanın geleneksel açılış basın toplantısı 8 Eylül Salı günü Hilton İstanbul Maslak’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Ahmet Özkan, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele eden tenisçi Atakan Karahan katıldı.

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