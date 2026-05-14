Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir akaryakıt tesisinde depolama tankında patlama meydana geldi. Patlama anında tankın üzerinde bulunan işçi feci şekilde can verdi. Mersin'deki akaryakıt depolama tesisinde bir tankta belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Bu sırada tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki Süleyman Güner, zemine düştü. Güner'e ve alevlere müdahale eden tesis personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AĞIR YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güner, ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ Tanktaki benzin nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Akşam saatlerinde yangına köpükle müdahale edilerek boğma yöntemiyle kontrol altına alındı.

