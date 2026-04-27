2026 yılı Nisan ayının son günlerine girilirken, bankacılık sektöründe Türk Lirası mevduat hacmini artırma stratejileri hız kazandı.

Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yönetme adımları ve bankaların aylık bilanço hedefleri doğrultusunda, mevduat faiz oranları nisan ayı başındaki seviyelerini aşarak yeni bir denge noktasına ulaştı. Tasarruflarını kısa vadeli vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vade seçenekleri, güncel verilerle yeniden şekillendi.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ DEĞİŞTİ

Mevduat piyasasında gerçekleşen bu son güncellemeler, özellikle yüksek birikimlerin aylık getirisini doğrudan etkiledi.

1 milyon TL ana paraya sahip yatırımcılar için sunulan oranlar, bankadan bankaya farklılık gösterirken, net kazançlar asgari ücret sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bankalar arasındaki bu rekabet, aylık bağlamda elde edilecek getirileri nisan ayının son haftasında daha belirgin hale getirdi.

BANKA BANKA 32 GÜNLÜK NET GETİRİ LİSTESİ

Nisan ayının sonundaki piyasa verilerine göre, 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonunda sağladığı net getiri miktarları şu şekildedir:

Denizbank: %43,25 faiz oranı ile 31.282 TL net kazanç (Toplam: 1.031.282 TL)

Odea Bank: %42,5 faiz oranı ile 30.740 TL net kazanç (Toplam: 1.030.740 TL)

Akbank / QNB Finansbank: %42 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç (Toplam: 1.030.378 TL)

Garanti BBVA: %41,5 faiz oranı ile 30.016 TL net kazanç (Toplam: 1.030.016 TL)

Enpara.com: %40,5 faiz oranı ile 29.293 TL net kazanç (Toplam: 1.029.293 TL)

Anadolubank: %45 faiz oranı ile 30.090 TL net kazanç (Toplam: 1.030.090 TL)

ING Bank: %40 faiz oranı ile 28.932 TL net kazanç (Toplam: 1.028.932 TL)

İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 28.570 TL net kazanç (Toplam: 1.028.570 TL)

Ziraat Katılım: %36 faiz oranı ile 21.179 TL net kazanç (Toplam: 1.021.179 TL)

Halkbank: %35 faiz oranı ile 25.315 TL net kazanç (Toplam: 1.025.315 TL)

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte netleşen bu tablo, bankaların likidite ihtiyacına ve dijital kanal kullanım tercihlerine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

Özellikle dijital bankacılık kanalları üzerinden açılan yeni hesaplarda faiz oranlarının daha avantajlı sunulduğu gözlemlenirken, yatırımcıların vade yenileme süreçlerinde bu güncel verileri dikkate alması önem taşıyor.

-Yatırım tavsiyesi değildir.