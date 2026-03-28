MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter dün yaptığı paylaşımla partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter istifasından birkaç saat önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Yönter'in gönderisini yeniden paylaştı ancak Yalçın daha sonra söz konusu paylaşımı sildi.