Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Avcı, istifasına gerekçe olarak artan iş yoğunluğunu gösterdi. Açıklamasında, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür eden Avcı, kırdığı kişilerden helallik istedi.

Avcı, açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bağlılığını vurgulayarak, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde, kutlu davamıza olan bağlılığım ömür boyu sürecektir” ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından MHP Muğla İl Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Dalaman İlçe Yönetim Kurulu’nun feshedildiğini bildirdi. Açıklamada, Avcı’ya bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, Genel Merkez’in kararı doğrultusunda en kısa sürede yeniden teşkilatlanma sürecinin tamamlanacağı ve yeni atamaların yapılacağı belirtildi.

50 TEŞKİLAT KAPATILDI

6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe; 16 Nisan’da Kütahya–Eskişehir–Kars; 17 Nisan’da Bilecik–Çanakkale–Muğla; 20 Nisan’da Bolu; 21 Nisan’da Ardahan; 24 Nisan’da Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları feshedildi.