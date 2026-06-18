Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten Michy Batshuayi, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yıldız golcü için harekete geçti. Çorum FK, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Belçikalı golcünün transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ve transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği ifade edildi. Çorum Haber'in aktardığı bilgilere göre, 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Batshuayi'nin resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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