Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan kariyer planlama platformu LinkedIn, ses getiren olayların gündemine oturdu. Bugüne kadar iş ve işçi arayan kişi/kurumlarca aktif şekilde kullanılan LinkedIn, bu kez işten çıkarma kararı ile isminden söz ettirdi. Alınan bilgilere göre LinkedIn bünyesinde çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkaracak.

MİLYONLARCA KİŞİYE İŞ BULUYORDU

Bugüne dek milyonlarca çalışan ve çalışan adayının yeteneklerine uygun biçimde iş bulmasına ve firmaların istihdam eksiğini gidermesine olanak sağlayan LinkedIn, bu kez iş ilanları ya da iş dünyasından gelişmelerle değil; işten çıkarma kararı ile gündemde. İddialara göre, LinkedIn çalışanlarının yüzde 5 kadarlık kısmını işten çıkarma kararı aldı. Sektörel fırsatlara erişim imkanı sunan platformun kararının arkasında ise teknoloji sektöründe yaşanan daralmalar bulunuyor.

İŞ PLATFORMLARINI ETKİLEYEN DARALMA

Teknoloji dünyasının değişmeye başlaması ile pek çok sosyal medya platformunda işten çıkarma ve birim kapatma kararları açıklanmaya başlamıştı. Daha çok yapay zeka destekli şekilde ilerlemeye başlayan süreçlerin teknoloji sektöründe çalışan bireyleri etkilediği günlerde bir haber de LinkedIn içi kaynaklardan geldi. Aktarılan bilgiye göre LinkedIn şirket çalışanlarının yüzde 5 kadarlık kısmını işten çıkaracak.

İLK KEZ GERÇEKLEŞMİYOR

Alınan karar LinkedIn tarafından ilk kez gerçekleştirilmiyor. Popüler kariyer planlama platformu LinkedIn daha önce de işten çıkarma haberleri ile gündeme gelmişti. Kaliforniya'da işten çıkarma kararlarını uygulamıştı. Son işten çıkarma kararı ile birlikte LinkedIn insan gücünün toplamda yüzde 5 kadarlık bir kısmını işten çıkarmış olacak.