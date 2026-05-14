Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde M.B. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile hızla çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta kağıt gibi ikiye bölünerek parçalara ayrıldı. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü M.B., asfalt zeminde metrelerce sürüklenerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü M.B., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı