Real Madrid'de Jose Mourinho'nun Arda Güler'e olan güveni artıyor. El Nacional'da yer alan habere göre Portekizli teknik direktör, milli futbolcuyu takımın en önemli oyuncularından biri olarak görüyor.

Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer açmak için taktiksel değişikliklere gideceği belirtildi. Arda'nın kağıt üstünde sağ kanat pozisyonunda yer alacağı ancak içeri kat etme serbestisine sahip olacağı aktarıldı.

Bu taktik değişiklikle Jude Bellingham'ın ceza sahasına daha rahat sokulması hedefleniyor. Arda ise hatlar arasında kendine boş alanlar yaratabilecek. Mourinho'nun bu plana sezon boyunca güveneceği ve onu ana planlarından biri yapacağı ifade edildi.

Ancak bu durumun bir isim için sorun yaratacağı vurgulandı. Real Madrid'in sadece bonservisi için 125 milyon euro ödediği Yan Diomane'nin yerinin sarsılacağı belirtildi.

Mourinho'nun Arda Güler ve Bellingham'ı merkeze alan planının ilk kurbanının Fildişi Sahilli futbolcu olacağı iddia edildi. Ancak teknik adamın Diomane'yi tamamen gözden çıkarmadığı, sadece Arda'nın iyi giden formunu frenlemek istemediği kaydedildi.