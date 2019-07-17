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Menteşe ilçe merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti



[old_news_related_template title="Ereğli'de sağanak; evi su bastı, TIR kanala devrildi" desc="Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sac rulo yüklü TIR su kanalına devrildi. Gülüç beldesinde ise tıkanan rögar kapakları nedeniyle bir evi su bastı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2019/07/15/iecrop/resim1_8909358_16_9_1563195137.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ereglide-saganak-evi-su-basti-tir-kanala-devrildi-5231316/"]



Aniden bastıran yağış nedeniyle MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümünü de su bastı. Çatıdaki çatlak bölmeden yağmur suları hastane içerisine girdi. Giriş bölümündeki hastalar ve yakınları alt katlara sığındı. Hastane çalışanları yağmur suyunu tahliye etti. Hastanedekiler, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. DHA