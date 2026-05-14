Koç Grubu'nun farklı kademelerinde uzun yıllar çalışan, şu anda Murat Ülker'in sahibi olduğu Şok Marketler Yönetim Kurulu'nun başkanlığını yapan ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu, Fenerbahçe kongre üyelerine bir mesaj gönderdi. Solakoğlu'nun mesajında yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'a kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Sarı-Lacivertlilerde 6-7 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek olan seçimle yeni başkan belirlenecek. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık için yarışacak; seçilen isim 1 yıl boyunca Sarı-Lacivertlilerin 1 numarası olacak.

"GERÇEK LİDERLİK..."

Koç Grubu'ndan emekli olan ve şu anda Murat Ülker'in sahibi olduğu Şok Marketler'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu ise seçim öncesi mesajında Aziz Yıldırım'a sert eleştirilerle yüklendi. Solakoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Liderlik; 'ben' diyebilmek değil, ortak aklı yönetebilmektir. Oldum olası kendisini merkeze koyan, başkalarının fikirlerine ve varlığına değer vermeyen insanlara hiçbir zaman güven duymadım. Çünkü tarih göstermiştir ki; kibirle yönetilen kurumların ömrü uzun olmaz.

Tarihin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetim anlayışına baktığımızda bunu çok net görürüz. Atatürk; etrafına fikrine güvendiği, liyakat sahibi insanları toplamış, kararlarını ortak akılla şekillendirmiş ve güçlü bir vizyonu birlikte üretmiştir. Gerçek liderlik, her şeyi bildiğini sanmak değil; doğru insanları dinleyebilme erdemidir.

Bugün ise ne yazık ki tam tersini yaşıyoruz… 'Ben ne dersem doğrudur' anlayışıyla hareket eden, kimseyi dinlemeyen, eleştiriye kapalı yönetim tarzlarının; kurumları nasıl çıkmaza sürüklediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun en acı örneklerinden biri de Fenerbahçe SK'nin içine düştüğü durumdur.

"DENENMİŞ TEKRAR DENENMEZ"

Daha da düşündürücü olan ise geçmişten ders alınmamasıdır. Kulübü mali açıdan büyük bir yükün altına sokan, kendisini kulübün önüne koyan bir anlayışın yeniden tercih edilmeye hazırlanılması, akıl ve vicdanla açıklanabilecek bir durum değildir. Çünkü hiç kimse Fenerbahçe değildir. Hiç kimse, milyonların sevgisini ve tarihini temsil eden bir camiadan daha büyük olamaz. Fenerbahçe o kişilerden önce de vardı, onlardan sonra da var olacaktır.

Anadolu'nun çok güçlü bir sözü vardır: "Denenmiş, tekrar denenmez."

Bugün yeniden yönetime talip olan kişi; geçmişte denenmiş, sonuçları görülmüş ve kulübü ağır borç yüküyle karşı karşıya bırakmış biridir. Üstelik öfkesine hâkim olmakta zorlanan, farklı fikirlere kapalı, yalnızca kendi doğrularına inanan bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Böyle bir zihniyet; milyonların gönül verdiği bir kulübü değil, sağlıklı bir kurumsal yapıyı dahi yönetemez.

Bu nedenle tüm Fenerbahçelilere çağrım şudur: Fenerbahçe'nin geleceği; ortak akla inanan, çevresine değer katan, liyakatli insanları yönetim kadrosunda buluşturabilen, genç, vizyon sahibi ve çağdaş yönetim becerilerine sahip isimlere emanet edilmelidir.

Çünkü büyük kulüpler; kişilerin egolarıyla değil, ortak akılla, karakterle ve güçlü bir aidiyet duygusuyla sürdürülebilir başarıyı yakalar."