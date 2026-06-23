ESPN'in paylaştığı bilgilere göre Miami Heat, bu transfer karşılığında Milwaukee Bucks'a geniş bir oyuncu ve draft hakkı paketi sunacak. Milwaukee'ye 'ödenecek bedel' şunlar:

Oyuncular: Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis.

Draft Hakları: 2026 NBA Draftı’ndaki 13. sıra hakkı dahil olmak üzere toplam üç adet birinci tur draft hakkı (2031 ve 2033 yılları korumasız), 2030 yılı sıra takası (pick swap) hakkı ve 2033 yılı ikinci tur draft hakkı.

6 TEMMUZ'DA RESMİYET KAZANACAK

Takasın şu an için yalnızca iki takım arasında gerçekleştiği bildirildi. Anlaşma 6 Temmuz tarihinde resmiyet kazanacak ve kurallar gereği bu tarihe kadar takas paketinin başka takımların katılımıyla genişletilme ihtimali bulunuyor.