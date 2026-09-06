Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de geriye düştüğü mücadelede Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. Derbide ligdeki ikinci yenilgisini alan sarı-lacivertli ekip ise 6 puanda kaldı. Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini belirterek siyah-beyazlıların sergilediği cesur futbolu övdü.

"FUTBOLUN ADALETİ TECELLİ ETTİ"

Siyah-beyazlı ekibin Kadıköy'de adeta kendi evindeymişçesine rahat ve dominant bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Kahveci, "Net bir şekilde futbolun adaleti tecelli etti. Beşiktaş bugün Fenerbahçe’den çok daha iyi oynadı. 3-4 gol atsalar kimse şaşırmazdı. Golü yedikten sonra demoralize olmadılar; Trossard’ın şık pası ve Rıdvan’ın koşusuyla maçı çevirdiler" dedi.

"YÜRÜYEREK F.BAHÇE'DE OYNAYAMAZSIN"

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız hücumcu Mason Greenwood’un ikinci yarıdaki performansına dikkat çeken eski milli futbolcu, İngiliz oyuncuya sert eleştiriler yöneltti:

"İlk yarıda hareketli gözüken Greenwood, ikinci yarıda adeta sahada yürüdü. Yürüyerek Fenerbahçe'de oynayamazsın."

VLAHOVIC'E TEPKİ

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Hoca'nın hamlelerini de mercek altına alan Kahveci, yapılan oyuncu değişikliklerinin orta saha direncini düşürdüğünü savundu. Kerem hamlesiyle birlikte çift forvete dönülmesinin büyük bir formasyon hatası olduğunu belirten ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın ikinci yarıda bu sayede rahat bir oyun kurduğunu ifade etti.

Öte yandan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Vlahovic'in Milan Skriniar'a yaptığı el hareketine de değinen Nihat Kahveci, "Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı bir hareket var, VAR bunu nasıl görmüyor? Bizim ekranlarda yapamayacağımız, ülkemizde doğrudan kırmızı kart gerektiren bir hareketti" diyerek hakem yönetimine tepki gösterdi.