Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları, 10+4 kuralına göre şekilleniyor. Milli futbolcu Can Uzun için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, yerli futbolcuların transferini ön plana çıkarıyor.

FENERBAHÇE'DEN 22 MİLYON EUROYA GİTTİ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'da bu çerçevede listeye alınan futbolculardan biri de geçen sezon Fenerbahçe'den, Suudi ekibi Al-Hilal'e 22 milyon euroya transfer olan Yusuf Akçiçek. Haberde, Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı İtalya Serie A ekibi Bologna'nın da genç stopere ilgi duyduğu ifade edildi.

Haberde; 20 yaşındaki savunmacının da Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği ifade edildi. Sarı-Kırmızılıların, kısa süre içinde Yusuf Akçiçek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Geçen sezon Al-Hilal formasıyla 24 maçta süre alan genç stoper, 1 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...