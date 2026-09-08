Şampiyonlar Ligi müziği bugün tüm Avrupa'da yüksek sesle çalınacak. Galatasaray da yarın Sporting deplasmanında perdeyi açacak. Sarı-Kırmızılı takımın her şeyi olan yıldız golcü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Portekiz'de oynamayacak. Önemli bir eksik olsa da teknik direktör Okan Buruk'a göre sorun değil. Çünkü mazide Avrupa'da tarihi başarılar kazanan bir armaya sahip olduklarını düşünüyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma başarısı gösteren Cimbok, yine aynı inançla ve ruhla çıkacağı maçta Sporting'den puan veya puanlar almayı hedefliyor.

TAKTİK: CESUR FUTBOL

Osimhen'in yokluğunda fazla alternatifi bulunmayan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül tercihlerinden birini kullanacak. Portekizli yıldız Rafael Leao da Buruk'un forvet planlarının arasında yer alıyor. Sporting Lizbon, ligde son 4 maçını kazanarak ivme yakalamış durumda. Buruk, zorlu deplasmanda savunma ağırlıklı bir anlayış yerine cesur futbolla puan alacağına inanıyor.