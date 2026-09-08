UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting CP ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki sakatlıklara rağmen oyuncularına güvendiğini belirten Buruk, gün içerisinde basına yansıyan Abdülkerim Bardakcı'nın oynayamayacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

Abdülkerim’in durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da… Kendisi sahadaki yerini alabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLARINDA PAYIM VAR"

Portekiz ekibine karşı Başakşehir'in başındayken kazandığı zafere esprili bir dille değinen Okan Buruk, toplantıda tebessüm ettiren anlara imza attı:

"Sporting'in 19 yıl aradan sonra şampiyon olmasında benim de biraz payım var. 4-1 kazandığımız maçın ardından hoca değişikliğine gittiler ve Ruben Amorim geldi, sonrasında da şampiyon oldular (gülerek). Beni burada iyi karşılayacaklarını düşünüyorum."