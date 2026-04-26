Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırıp Sarı-Lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta erken şampiyonluk kutlamaları yapılırken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sevince temkinli yaklaştı.

Maç sonu konuşan Buruk, özetle şunları kaydetti:

Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor.

"KUTLAMA RAHATSIZ ETTİ"

1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi.

Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz."