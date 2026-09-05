BAŞAKŞEHİR deplasmanında gol attıktan sonra sakatlanan Victor Osimhen, tüm Galatasaraylıları kahretti. Kasık sakatlığı yaşayan Osimhen, Sporting Lizbon deplasmanında oynamayacak. Nijeryalı forvetin kaç hafta sahalardan uzak kalacağı ise çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Ligde 4 haftada Cimbom, 12 gol atarken Osimhen, 6 kez ağları havalandırdı. Böylesi önemli bir golcüden yoksun kalan Teknik Direktör Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavına hangi forvete şans vereceği merak konusu.

BİRİ EKSİK BİRİ ETKİSİZ

PORTO’DAN transfer edilen Deniz Gül, yüzde 100 hazır değil. Rafael Leao’yu da hücum kanat oyuncusu olarak düşünen Buruk ya Deniz ya da Barış Alper ile kritik maça çıkacak. Ancak Barış Alper’in forvet bölgesindeki etkisiz oyunu da tecrübeli teknik adamı kara kara düşündürüyor.