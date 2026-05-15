Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir lise öğrencisi, okul bahçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Olay, Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenler hızla müdahale ederek öğrencinin yanına koştu.

Kontrol sırasında nabzının alınamadığı belirlenince, öğretmenler tarafından kalp masajı yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede okula gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Durmuş’u Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Menderes Durmuş’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.