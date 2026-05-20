Türkiye’yi yasa boğan 15 Nisan’daki Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili yeni bir detay gündeme geldi. 10 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı yapan İsa Aras Mersinli’nin çantasını kontrol eden müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım gündeme gelmişti.

ELİNE SİLAH VERDİ

T24’ten Tolga Şardan’ın kaleme aldığı yazıda “İsa Aras’ın babası Uğur Mersinli’nin ‘meslekten ihracı’ konusunda müfettişler rapor verdi. Ayrıca, Mersinli ile oğlunun geldiği atış poligo nundan sorumlu polise de “kınama” cezası verilmesi gündeme geldi.

Saldırıdan bir ay kadar önce Ayser Çalık Ortaokulu’nda 5 kişinin tayin edildiği ortaya çıktı. Okuldan tayin edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin çantasını hemen her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da var.

Ankara’ya ulaşan iddiaya göre, Yıldırım’ın okuldan tayin edilmesi için İsa Aras’ın tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli devreye girdi.

RAHATSIZ OLDU

Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasını sürekli kontrol etmesinden dolayı müdür yardımcısı Yıldırım’dan rahatsız olduğu ve görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden de destek aldığı belirtildi. Tayin gerçekleştikten okula aranmadan giren İsa Aras, bir ay sonra silahla gelip katliam yaptı.